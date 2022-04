Carlo GIANNELLA

Diplômé de l’Institut Universitaire d’Architecture de Venise en 1991, j'ai acquis en vingt ans de carrière professionnelle une expérience reconnue en des domaines aussi variés que l’architecture et la rénovation, l’architecture d’intérieur, la construction eco-responsable et le design.



J'ai souvent dirigée et coordonné des équipes multidisciplinaires



De double nationalité (Franco-Italien), maîtrisant trois langues, j'ai piloté des opérations prestigieuses comme, entre autre, la constitution du réseau commercial des boutiques Cartier dans le monde, la création de l’image de marque de l’horloger Jaeger-LeCoultre, la réalisation de l’hôtel Le Méridien et des résidences hôtelières Four Seasons à Bora Bora.



Mes compétences :

Architecture

Architecture commerciale

Commerciale

Développement durable

Hôtellerie