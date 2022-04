Carlo ROUTIER

Principaux domaines de compétences :



- Achats Indirects : téléphonie fixe et mobile, téléconférence, nettoyage, gestion environnementale (DIB et matières valorisables, DEEE), fournitures et mobilier de bureau, déplacements professionnels, flotte de véhicules, assurances, systèmes d’impressions, courrier, transport express et flux petits colis, marketing permanent, consommables magasins et ateliers,…



- travaux : sous traitance second œuvre, suivi de chantier, aménagement des bureaux, locaux sociaux et techniques, mobilier de rayon bois et métal, mobilier de stockage, enseignes, sécurité des biens et des personnes, revêtement de sol, éclairage, contrôle d’accès, prestation de montage, …