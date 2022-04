Isabelle QUEGUINER

SFS, le spécialiste de L'Assurance construction.

Spécialiste de l’assurance construction, le Groupe SFS est présent en France et à l’international depuis plus de 14 ans. Grâce à la réactivité de ses services, à la qualité de ses produits et à la proximité de ses équipes.



Il est reconnu pour son expertise dans l’étude, le placement et la gestion des risques, aussi bien techniques que financiers.

Assurances Dommages, assurances de Responsabilités (Dommages-ouvrage, RC, GFA...)



Mes compétences :

Economiste de la construction

Rénovation

Construction

Gestion de la relation client