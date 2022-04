Carlo SALVATERRA

Doté dun esprit entrepreneurial et plusieurs années dexpérience dans la direction financière et le pilotage dentreprise au sein dentreprises françaises et internationales, les compétences que jai acquises dans di-vers secteurs dactivité me poussent à toujours assurer mes fonctions avec comme objectifs la valeur ajou-tée, la rentabilité et linnovation. Je me donne dès lors pour mission de faciliter et promouvoir les idées, orienter une stratégie, daccompagner le processus R&D et de concourir à leur développement industriel et commercial.



Jai dans ce contexte mené plusieurs interventions dans des entreprises variées (TPE, PME, Spin-Off, M&A) au cours desquelles jai pu accompagner les instances dirigeantes ainsi que leurs équipes dans leurs choix stratégiques tant en phase de croissance quen période de crise.



Devenu pendant plus de dix ans consultants, je souhaite apporter mes expertises, un savoir-faire opération-nel, pour structurer des projets idéalement dans des sociétés qui proposent de réaliser de nouveaux chal-lenges.



COMPÉTENCES



Secteur B2B & B2C : Audiovisuel | SAT | Sportwear |Textile | Métallurgie | Équipement | Tourisme | Loisir | Naval



FONCTION SUPPORT



Direction Financiere |CanalNumedia|Sport+|FILA|Schroff |ATAL| Chargeurs

- Communication mensuelle des prévisionnels fiables et véraces pour la DG, Codir, les actionnaires,

- Bâtir des technologies informatiques avec un ROI ; automatisation des taches à faible VA, optimisation DB,

- Organisation, suivie M&A : évaluation (performances, organisations, apports), due diligence, data room,

- Juridique (assemblées, Contrats Commerciaux et Marketing, Partenariat, JV, Fiscal). Cash management,

- Supervision des équipes comptables, audit (CAC) et CDG. Responsabilités complémentaires : DSI, Achat, Services Gnx. RH, ADV, Logistique, au sein de multiples établissements,

- Évaluation, justification des in