Carlos ALONSO

Nov. 2011 : CONTRÔLEUR DE GESTION

Hypermarché AUCHAN Caluire et cuire (69)



2007-oct 2011: DIRECTEUR ADJOINT

Hypermarché AUCHAN Saint Priest (69)





2006-2007 : CHEF DE DEPARTEMENT METIERS DE BOUCHE

Hypermarché AUCHAN Saint Genis Laval (69)

( Boucherie – poissonnerie- boulangerie/pâtisserie – fruits et légumes- traiteur –





2003-2006 : CHEF DE DEPARTEMENT TEXTILE ET EQUIPEMENT MAISON

(homme –femme – enfant – chaussures -layette-bijouterie/Son – photo –

téléphonie-multimédia)



2001-2003 : CHEF DE MARCHE NOUVELLES TECHNOLOGIES



1998-2001 :CHEF DE RAYON MULTIMEDIA



Mes compétences :

Commercial

Directeur commercial

Distribution

Grande distribution