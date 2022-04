Laurence LE CORGUILLÉ

Après une première expérience en industrie puis dans le domaine de services, j’aurais à cœur de m’investir aujourd’hui au sein d’une entreprise dynamique, sur des missions en lien avec le contrôle de gestion et/ou la gestion administrative et financière. J’envisage aussi bien les opportunités en CDI, en CDD/intérim, qu’en temps partagé.



Les missions transversales d’organisation, de gestion administrative et financière, de management de projets que j’ai pu réaliser m’ont amenée à être présente sur le terrain au contact des opérationnels et à travailler avec les différents services supports d’une entreprise (marketing, RH, comptable….).

Impliquée dans mon travail, je me suis inscrite dans une démarche d’amélioration continue, me permettant d’être force de proposition sur les missions qui m’ont été confiées.

J’ai participé à de nombreux projets, diagnostics et contrôles internes, mettant à profit mon esprit d’analyse et de synthèse, mon sens de l’organisation.

Ces expériences enrichissantes et diversifiées m’ont permis d’acquérir des compétences sur le terrain, et montrent mes capacités d’adaptation rapides à des environnements différents et complexes.

Le Master Administration des Entreprises, spécialisation contrôle de gestion, vient compléter mes compétences en gestion des entreprises et me donne une première expérience en contrôle de gestion.



Esprit d’équipe, respect de l’autre, rigueur dans le travail, performance, sont des valeurs auxquelles j’adhère.



Si mon profil professionnel vous intéresse, je vous invite à entrer en contact.



Mes compétences :

Gestion administrative

Organisation

Contrôle de gestion

Management de projet

Gestion financière

Trésorerie

Assurances