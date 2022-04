Je me nomme Carlos AMEKOUDJI, titulaire d'un master 2 en comptabilité et gestion financière au CESAG. J'aime travailler en groupe.

J'aime lire, internet, la musique.

J'aime aussi travailler sous pression parce que pour moi c'est le résultat qui compte. Je suis quelqu'un de sympa. Je suis à la recherche active d'emploi et à l'écoute de nouvelles opportunités.



Mes compétences :

Français

Anglais

Musique

Sport

Internet

Photographie