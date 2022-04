Je me présente, Carlos ANTUNES COSTA, 44 ans, marié, 3 enfants. De nature posé et à l'écoute, mon envie de toujours mieux faire, m'a permis d'évoluer au sein du groupe BEI Sensors.

Embauché au tout départ au service électronique où j'étais en charge de la fabrication et des tests/réparations des cartes électroniques, je suis passé à la gestion du service après vente. Après quelques temps, on m'a proposé une fonction de technico-commercial sédentaire où j'étais en charge du support technique en France et à l'International mais également du suivi commercial pour les continents Nord et Sud Américain, le continent Africain et toute l'Asie. Par la suite, durant 9 ans, j'ai occupé le poste de responsable technico-commercial terrain sur tout le Grand Nord de la France comprenant 25 départements de la Normandie à l'Alsace en passant par la région parisienne, pour l'ensemble des gammes produits de Sensata, à savoir, capteurs de position, relais statiques, capteurs de pression et de température. Depuis ces deux dernières années, je suis en charge des Grands Comptes sur tout le Grand Nord de la France également pour l'ensemble de la gamme produits Sensata.



Mes compétences :

Technico commercial

Expertise technique

Analyser écouter réfléchir agir

Sales Force

Autonomie professionnelle

Rigueur

Dynamisme

Travail en équipe