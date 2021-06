Carlos AVILA

J'ai travaillé tant dans l'Administration Système et Base de Donnés que dans la Maintenance, Exploitation Informatique, le Reporting BI, le Développement SQL et en tant que Ingénieur Support chez des éditeurs de logiciels.



Mon activité m'a amené à me déplacer chez des clients, aussi bien pour des missions que pour des projets sinscrivant sur une courte durée que sur une longue durée. Les missions dont jai eu la charge ont consisté à implémenter des projets informatiques, comme de reprendre un existant, le stabiliser et le faire évoluer.



Aujourdhui je suis Responsable Service Client en charge de l'intégration logiciels et des Projets Techniques après avoir été Consultant Informatique pour une SSII



Mes compétences :

Livelink

ECM

GED

Systèmes et Réseaux

Systèmes Windows

Exchange

Domino

Base de Donées

C#

.NET

SQL

JavaScript

HTML

C

Landesk

Microsoft SharePoint

C++

Java

OpenText

CSS

Tomcat

Microsoft SQL Server

Microsoft Exchange Server

Lotus Notes/Domino

Oracle

Microsoft Office

Management

VMware

Sybase

Crystal Reports

SSII

Microsoft C-SHARP

Email Archiving Domino

Citrix

Audit

Android

Microsoft Internet Information Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Outlook

Microsoft Internet Explorer

VBScript

Microsoft Transact-SQL

Microsoft SQL Server 2005

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Apache WEB Server

XML

Seagate Crystal Reports

Profit and Loss Accounts

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows

Microsoft SQL 2000

Microsoft Exchange 2007

LDAP

Hyper-V

Hummingbird Exceed

Citrix Winframe

Cascading Style Sheets

top management

Visual Web Developer Express

Visual Basic

UML/OMT

TCP/IP

SMTP

Plateformes Windows NT

Oracle SQLNet

Oracle PL/SQL

Oracle 9

Oracle 8

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows 2000 Pro