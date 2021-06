Moëz AMRAOUI

Passionné de l'IT, challenger dans l'âme et ingénieur de formation, j'ai cumulé plus de 13 ans d'expérience dans le domaine de développement digital.



Dans une startup ou une grande entreprise, avec une méthode agile ou la méthode waterfall, sur des sites web à fort trafic ou des applications métiers hautement disponibles, avec des architectures On-premise ou dans le Cloud, avec une équipe en colocalisation ou une équipe virtuelle, dans le secteur télécom ou le marketing digital... mon expérience professionnelle témoigne de cette diversité.



Intéressé par les sujets autour de la data et l'IA, j'ai réussi à obtenir un Diplôme Universitaire d'Analyste Bigdata et un MBA Bigdata - Chief Data Officier. Alors si vous êtes à la recherche d'un Data manager, d'un Expert en stratégie et développement digital ou d'Ingénieur en Machine Learning, n'hésitez pas à me contacter.