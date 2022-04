Carlos BRAULT

Peintre décorateur motivé, soucieux du respect des délais établis et axant son activité sur la résolution de problèmes. Attentif afin produire des décors et des revêtements muraux de qualité. J'ai la possibilité de déménager rapidement pour me rapprocher du lieu de travail.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Histoire de l'art

Peinture

Texture de peinture

Exellent sens du détail