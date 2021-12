Carlos CASTILLO (GONZALEZ)

Je suis artiste plasticien, professeur d'art, et indépendant dans le domaine du dessin d'architecture et d'archéologie, avec une expérience de plus de 30 ans.



J'aime collaborer avec des chercheurs, et je suis passionné dans tout ce que j'entreprends, avec une exigence maximale de moi-même pour la qualité de ce à quoi je m'engage, en outre un plaisir immense d'enseigner l'art et de faire partager mes connaissances sur les différents domaines que j'exerce.



Je suis passionné de photographie depuis le début de mes études artistiques, tant en argentique qu'en numérique. Je maîtrise très bien les moyens techniques et technologiques de création existants, aussi bien dans la prise de vue de studio que pour le traitement de retouche informatique et d'étalonnage (Photoshop, Lightroom, Indesign, Illustrator ...).

J'utilise la photographie entre autres dans mes recherches en art, ainsi que pour la photographie de reportage.



Je pratique plusieurs fois par semaine le Karaté Do depuis 2010, et je suis en train de préparer mon 3e DAN. J'ai débute la pratique de l'Iaido cette année, qui me permets plus de concentration, de mieux travailler la précision, et la technicité du geste.



Etant originaire d'Amérique Latine, la musique, le rythme des danses latines (Tango, Salsa, Bachata, ...), font partie de ma vie et de mes passions, ce qui rends ma vie plus belle et plus harmonieuse a vivre avec le cercle de gens très sympathiques que je fréquente.





Mes compétences :



Enseignement supérieur en Art

Peinture / Dessin / Volume / Estampes / Multiples

Photographie / Infographie

Archéographie et Peintures Murales (CEM Auxerre- sous la direction de Christian Sapin, directeur de recherches au CNRS)