Carlos COUTEIRO

A la recherche d'un poste de technicien en courant faible : Electricité générale domestique et domotique.

Automatismes (KNX , CPL , THEBEN , PHARAO), Contrôle d’accès, Alarme et Vidéosurveillance ainsi que les ouvrants automatisé (automatismes de portail , volet , store) et les réseaux informatiques.

Mes atouts, outre ma formation, sont mes nombreuses expériences professionnelles, en effet ma polyvalence technique et ma disponibilité me permettent une adaptation facile au sein d’une équipe.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Microsoft Publisher

Autocad

Adobe Photoshop