Carlos D'ASCOLI

Avocat aux barreaux de Paris et Caracas, je dispose de 5 années d’expérience dans un environnement international au sein de cabinets d’avocats et en entreprise.



Dans le cadre de mes emplois précédents, j’ai acquis une bonne pratique de la rédaction des contrats internationaux, la négociation, les appels d’offres, le suivi de projets à l’international ainsi que l’ouverture de structures à l’étranger.



Je suis trilingue en anglais, français et espagnol.



Mes compétences :

Droit des sociétés

Droit des affaires

Juridique

Arbitrage

Distribution

Appel d'offres

Contrats internationaux

Fusions acquisitions

Legal Writing