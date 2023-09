Frank SARFATI

Avocat francais - Avocat au Barreau de Luxembourg (LISTE IV) - EU Advocaat Nederlandse Orde van Advocaten



J'exerce en qualité d'avocat francais et luxembourgeois (Liste IV) et eu advocaat aux Pays-Bas, apres avoir ete juriste de banque pendant plus de 20 ans aupres de banques d'investissement telles ques ABN AMRO a Londres et SOCIETE GENRALE a Paris.



Juriste d'Entreprise devenu Avocat



Ma specificite est non seulement de conseiller comme avocat externe, mais aussi d'intervenir en soutien de direction juridique ou d'equipe juridiques, sur des projets internationaux, bancaires ou financiers specifiques.



Principales Realisations



Parmi mes recentes realisations, j'ai conseille un important fonds de pension neerlandais pour la realisation et mise en place de sa plateform d'investissements sous forme de hedge funds.



Je conseille egalement les entreprises non financieres, notamment dans leurs activites internationales.



OBJECTIFS:



- developper les activites commerciales et financieres entre la France (notamment la Bretagne), les Pays-Bas et le reste du Benelux;



- developper les activites d'avocat fiduciaire en appliquant mon experience des trusts anglo-saxons.



Mes compétences :

Banque

Finance

Droit commercial

Droit des contrats

Droit des affaires

Droit