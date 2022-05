Yohann SARFATI

Après mon stage d'expertise comptable, J'ai créé mon cabinet. J'ai développé une spécialisation dans les évaluations , l’audit d’acquisition, l'expertise-comptable des TPE/PME et le conseil aux entreprises.

Mon cabinet Avantis Consulting est un cabinet proposant des missions d’expertise comptable, d’audit et de Commissariats aux comptes auprès des entreprises et des associations.

Pluridisciplinaire, Le cabinet garantit et assure un service de sécurisation de vos opérations financières et juridiques.

En effet, nos experts et collaborateurs disposent de plusieurs années d’expérience dans le domaine de la gestion, de la fiscalité, du droit du travail et de l’audit





Mes compétences :

Reporting financier

Audit financier

Audit d'acquisition

Évaluation d'entreprise

Juridique

Expertise comptable

Paie