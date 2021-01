La Société SAFIGEC a été créée en 1973 par deux experts comptables fondateurs : Olivier COUMERT et Dominique PIQUET-GAUTHIER sur la base d'une clientèle rachetée dans le domaine de la distribution pétrolière.



Au fil des années, de nouveaux associés sont venus rejoindre les fondateurs :



Franck PATRICOT (1991)



Georges GIROUD (1991)



Dominique BILLAT (1992)



Philippe MACHON (2004)



Arnaud PONCET (2006)



Guillaume COLLIN (2007)



Stephane FAUSSURIER (2010)



Jean-François VERSTRAETE (2011)



Charles MAMAN (2012)



William FABRE (2013)



Sandrine FRETON (2014)



Stéphanie GAUDIMONTE (2014)



Gilles LALOUM (2014)



Michaël ARRAGONES (2015)



Le siège social du Groupe Safigec se situe à Caluire(69) dans la région Lyonnaise, et dans le cadre du développement économique du Cabinet, plusieurs autres implantations se sont réalisées au fil du temps, à savoir en 1987 sur Grenoble(38), en 1988 sur Marseille(13), en 1990 à Annecy(74), à Paris (12ème) en 1996, et sur Lille(59) en 2008.



SAFIGEC est une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes inscrite à l'Ordre des Experts Comptables de Lyon - Rhône Alpes, Paris - Ile de France et Marseille - Provence Alpes Côte d'Azur ainsi qu'à la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Lyon, Grenoble et Marseille.



Mes compétences :

Expertise judiciaire

Expertise comptable

Commissariat aux comptes

Réseaux sociaux

Arbitrage

Rugby & business. Réseaux

Audit

Évaluation

Internet

Gestion