Hacène ASSES

A la tête du Cabinet recrutement Profil'A Consulting spécialisé en Conseil, Audit, Expertise comptable & Finance et en partenariat avec deux autres cabinets indépendants spécialisés, nous proposons une large déclinaison de prestations : recrutement, développement RH, accompagnement des cadres et cadres dirigeants, tests de personnalité pour ne citer que les principaux.



Notre implantation régionale nous permet de maîtriser les spécificités locales. Ainsi, nous sommes en mesure de vous conseiller et de vous accompagner dans vos recherches.



Nous travaillons avec des cabinets d’expertise comptable et d’audit, cabinets d'avocat, entreprises de toute taille, ce qui nous permet de pouvoir répondre à tous vos projets et aspirations. Etre expert sur son secteur d'activité, c’est connaître en profondeur toutes les problématiques de votre marché. Pour ce faire, nos consultants sont formés, accompagnés et informés des évolutions du marché. Nous participons aux événements et temps forts de la profession pour se tenir au fait des tendances du moment (Congrès de l’Ordre des Experts-Comptables, Assemblées Générales régionales, événements CJEC / ANECS, événements ECF, IFEC…).



Notre équipe se réunit et échange régulièrement sur les informations concernant le marché du recrutement, les rémunérations, et plus spécifiquement sur les postes à pourvoir.



Nous nous organisons autour de 3 pôles:



- L’Expertise comptable

- L’Audit

- Le Social



Nous vous accompagnons tout au long de votre recherche : du premier échange téléphonique au suivi d’intégration, en passant par des phases de conseil (comme par exemple sur le contenu de votre CV ou sur les entretiens avec le cabinet).



Actuellement:



Nouveaux points sur les postes à pourvoir sur les régions du Pays de La Loire, Poitou-Charentes, Centre, Bretagne, Aquitaine et France entière :



En Expertise:

- Assistant Comptable

- Collaborateur Comptable

- Directeur de mission Comptable

- Chef de mission Comptable

- Expert Comptable Associé

- Expert Comptable Mémorialiste

- Expert Comptable Stagiaire 1er, 2ème, 3ème année

- Avocat Fiscaliste



En Audit:

- Auditeur Junior

- Auditeur Sénior

- Responsable Pôle Audit

- Directeur de Mission Audit

- Expert Comptable Futur Associé



En Social:

- Collaborateur Social

- Gestionnaire Paie

- Responsable Pôle Social

- Avocat spécialisé en Droit Social

- Avocat Fiscaliste



Si l'un de ces postes vous intéresse ou peut intéresser l'une de vos connaissances, n'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement.





Au plaisir de vous lire et de vous rencontrer,



Hacène ASSES

Dirigeant Associé

Profil'A Consuting

Recruteur de Talents



Mobile : 0610537115

Email : h.asses@profil-a-consulting.com

Site internet : http://profil-a-consulting.com



Mes compétences :

Recrutement

RH

Commercial

Expertise comptable

Commissariat aux comptes

Paie

Coaching professionnel

Expert Comptable

Auditeur

Commissaire aux Comptes

Droit

Social