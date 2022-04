Jean-Francois BOURON

- 7 années d’expérience dans le domaine industriel

- Diplômé d’une maîtrise en gestion de projets

- MS Project, PSnext, Primavera, Suite Office

- Sens de l’organisation et de la méthode

- Bonnes aptitudes en communication

- Français (langue maternelle) – Anglais (courant, a travaillé 6 mois en Australie)



Compétences



o Collecter et interpréter des données et des renseignements pertinents

o Anticiper et savoir résoudre les problèmes et les conflits

o Communiquer les informations de façon claire et logique

o Organiser et mener des revues de projet

o Etre capable de coordonner plusieurs activités et intervenants

o Faire attention aux détails et travailler efficacement sous pression

o Travailler en équipe



Mes compétences :

Chef de projet

Conception

Consulting

Design

Développement durable

Eco conception

Eco Design

Innovation

Management

Microsoft Project

Microsoft Project Management

sustainable development