Anne-Lise TUALLE

Profil : 5 années d'expérience dans le e-commerce.



Objectif : développer la visibilité et la notoriété d'un site web.



Compétences :

- Comprendre et maîtriser les enjeux marketing stratégiques autour d’un site d’e-commerce : ergonomie, e-merchandising, politique de fidélisation, réseaux sociaux et politique d'acquisition.

- Mettre en place, gérer, coordonner et développer des projets

- Rechercher de nouvelles méthodologies, améliorer des outils de travail.

- Suivre des indicateurs et interpréter des résultats

- Superviser des projets créatifs

- Recruter et former

- Encadrer une équipe



Mes compétences :

Internet

Emailing

Marketing

Communication

eCommerce

Merchandising

Microsoft Publisher

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Access

Macromedia Dreamweaver

MOT Testing

Lotus 1-2-3

HTML

Customer Relationship Management

Adobe Photoshop

Google analytics

Google Adwords

SEM

SEO