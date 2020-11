Daniel BOUET

Conseil, assistance, négociation, rédaction: Domanialité, littoral, portuaire et maritime, et entreprise, contrats, gestion des fins de concession, assistance à la rédaction des nouveaux cahiers des charges

Prévention et résolution de litiges amiables ou contentieux.

Veille, recherche, interprétation, analyse, synthèse, adaptation des textes. Gestion des interactions sur la vie de lentreprise. Rapports aux AG et Conseil dAdministration. Mise en place des processus méthodologiques intégrant la dimension juridique dans les relations de lentreprise.

Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé - CSPS niveau 1 conception/réalisation, accompagnement des MOA/MOE pour la réalisation des travaux.

Gestion du Domaine Public : Etablissement des contrats doccupation du domaine public et de délégation de service public,gestion des fins de concession.

Management des services généraux : gestion administrative, financière, technique

Gestion d'entreprise, relations clientèles, et coordination des services.

Droit immobilier

Relations avec les intervenants extérieurs; Etat (Equipement, Douanes, Services fiscaux, Gendarmerie), Commune, CCI, fournisseurs, banques, professionnels, expert comptable, commissaire aux comptes, avocats et conseils.

Dernières réalisations :

Etude sur la faisabilité économique d'un port à sec

Etude sur les ports français du Léman

Etude sur les normes des appontements flottants

Mise en place de la taxe de séjour

Assitance à la passation de MP

Mes compétences :

Gestion domaniale

Gestion d'entreprise

Juriste

Gestion

Conseil

Droit

Coordonnateur SPS