Carlos DA COSTA

Nationalité Français d'origine Basilienne.



FORMATION

- Ingénieur électronique, Université Santa Úrsula (Brésil –RJ, août/86)

- Degré des maîtres en Automation de Manufacture - UNICAMP - interrompu

- Degré des maîtres en Gestion de la Qualité - UNICAMP (Thèse en attente)



Langues

- Français, Anglais et Portugais courant : écrit et parlé (traducteur et interprète en langue anglaise).

- Connaissance de base d'Espagnol.



International

- 10 ans de carrier faite au Brésil chez IBM et Compaq

- Séjour (expatrié) à Rochester - USA, 9 mois (1990 - IBM), plusieurs séjours faisant un total de 12 mois – formation sur tests de prototypes et lignes de production AS/400.

- Séjour à Meung Sur Loire – Valeo France, liaison et Coordination de Nouveaux Produits pendant 15 mois avec l'usine au Brésil.





Qualité

Implantation de ISO 9000 - IBM, Auditeur et Lead Assessor par Stat A. Matrix - USA



QUALIFICATIONS PRINCIPALES



- Carrière suivie dans l'industrie de produit électronique pour les automobiles, l’informatique et télécommunications, dans des groupes brésiliens et multinationaux tels que: IBM, Compaq, Jabil Circuit Automotive, Valeo, ABC Teleinformática, et stage chez IPqM (Institut de Recherche de la Arme de Mer brésilienne).



- Coordination de Projets industriels et Ingénieur de Produit (fabrication de PCs et Périphériques, électronique de l'automobile, automation bancaire, ligne de montage CMS, AS/400, Multiplexeurs, Modems), Support des lignes de productions, Développement du Processus de Fabrication et Programmes d’Innovation Constante.



- Travaux chez le Hardware Technologie Center (Bureau d'études) et Product Assurance (Qualité) d’IBM: Homologation de produit, spécifications techniques et qualité concernant les normes brésiliennes, internationales, tests fonctionnels et fiabilité de produits, périphériques et composants.



- Ingénieur de Télécommunications, responsable pour les études et création de banc de test pour les multiplexeurs statistiques numériques, modems synchrones et asynchrones.



- Participation avec le groupe d'ingénierie et des lignes de production à l’implantation du Programme de la Certification d'ISO 9000 (Compaq et IBM), récompense par Prix National de la Qualité (PNQ) et Macon Balbridge – usine IBM de Sumaré, Brésil.



- Consultation externe en Automation Commerciale, Industrielle et Financière pour les micro-entreprises : contrôle des stocks, génération de codes barres et contrôle des prix et marchandises par des systèmes informatiques.



Mes compétences :

Slim Manufacturing

Automotive Industry

SMD Processus

Project Management

ISO TS 16949

Assurance Qualité projet

Product Assurance

Program Management

Électronique

Management projet

Commercial

Conduite de projet

Microsoft Project

Microsoft Office

Microsoft Excel

Audit

Google Android