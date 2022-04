Carlos DA CRUZ

Retrouvez mon nouveau catalogue de formations Autisme / Bientraitance sur :

https://www.auticonseil.fr

Responsable d’activité au sein d’une entreprise

adaptée/ESAT, papa d’un enfant avec TSA diagnostiqué à l’âge de 7ans, et bénévole d’une association pour personnes avec autisme, j’ai étudié les particularités cognitives, les stratégies éducatives, suivi de nombreuses formations pour répondre aux besoins repérés, aux attentes des usagers et des personnes accompagnées par l’association et leur famille.

Depuis 2011, cette expérience acquise sur le terrain, de pratique intensive en matière d’accompagnement de personnes porteuses de handicap, je dispense aujourd’hui des formations pour les professionnels, institutions, associations… J’ai souhaité me spécialiser en autisme pour pouvoir dans un premier temps accompagner mon fils dans l’avenir et lui permettre d’acquérir les meilleures compétences sociales. Mes différentes expériences professionnelles et personnelles m’ont conduit à créer AUTICONSEIL pour accompagner les différentes structures par le biais de modules de formation :

Autisme et l’unité de travail

Autisme, habiletés et compétences sociales

Les concepts de bientraitance institutionnelle et prévention des situations à risque.

La démarche Bientraitance : Respect, savoir être, savoir vivre entre collègues

Autisme vie quotidienne, vie professionnelle

Autisme : de quoi parle t-on ?