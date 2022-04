Carlos DA SILVA

Depuis 1990, Monte Paschi Banque est la filiale française de la banque Monte dei Paschi di Sienna, 3ème acteur du marché bancaire italien.



Nous sommes présents dans la plupart des grands villes françaises, notamment à Paris et sur la Côte d’Azur au travers d’un réseau de 18 agences, 6 centres Entreprises et 6 bureaux Banque Privée.



Notre activité s'articule autour des trois marchés suivants :



• Particuliers (Retail & Private Banking)

• Entreprises (Small business, PME, Large Corporate)

• Professionnels de l'Immobilier



Notre force réside dans la dimension « humaine » de notre groupe qui compte 300 collaborateurs sur toute la France.

Elle s’appuie sur l’expertise de chaque conseiller qui assure une relation privilégiée avec ses clients, garantissant ainsi un suivi personnalisé.



Nos valeurs mettent nos clients au centre de nos priorités et visent à garantir la qualité de service et les conseils qu’ils sont en droit d’attendre.



