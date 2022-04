Carlos DE MACEDO

Autodidacte et fort de 7 ans d’expérience en gestion et déploiement de projet sur des environnements télécoms et réseaux complexes, je maitrise les technologies et les services associés suivants:



IP Centrex, VOIP, IPBX,ASTERISK

LAN/WAN

VPN

ADSL, SDSL



Avant-vente : recommandation auprès des forces de vente.

SAV : Capacité de gestion positive des litiges client.

Compétences générales en informatique et réseau.



Management d'équipe



Bilingue portugais et j'ai des notions d'anglais.



En poste, je reste à l’écoute du marché.



Mes compétences :

ADSL

Asterisk

Centrex

Chef de Projets

Cisco

Informatiques

IP Centrex

IPBX

LAN

Réseaux informatiques

sdsl

Siemens

Telecom

Téléphonie

ToIP

ToIP Cisco

VoIP

VPN

WAN