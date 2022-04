Gilles POURRAT

Créé en 2004, Serveurcom a débuté son activité en développant des opérateurs locaux à l’instar de Sarthe Telecom, Touraine Telecom ou Anjou Telecom, dans le but de proposer aux entreprises des offres globales au travers d’un guichet et d’une facture uniques. Cette démarche partait du constat que les entreprises pouvaient avoir jusqu’à cinq fournisseurs, et autant de factures, pour leurs besoins en téléphonie et internet.

14 ans plus tard, Serveurcom est devenu un opérateur telecom d’envergure nationale réalisant 20 millions d’euros de chiffre d’affaires, en croissance de 30% par an en moyenne. Notre développement commercial s’organise à la fois autour d’une vente directe dans nos départements historiques et d’un réseau de partenaires couvrant l’intégralité du territoire national.

Pour ma part, j’ai choisi de rejoindre Serveurcom, en tant que Responsable Partenaires. Ma mission est d’animer et développer le réseau de partenaires sur la région Occitanie. SERVEURCOM propose un portail complet dédié aux partenaires permettant de gérer tous leurs besoins et d’être autonomes et réactifs. Eligibilités, commandes en ligne ( liens Data et téléphonie) facturation des clients finaux, gestion des tickets etc…



Mes compétences :

Automobile

Vpn

Gsm

Internet

Commercial

Voip

Fibre optique

Centrex

Trunk Sip