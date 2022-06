David OREL

Passionné d'informatique autodidacte,toujours à l'écoute du marché,

J'ai un parcours mixte dans le commerce et en informatique orientée métier permettant d'être au plus prés des besoins utilisateurs .



Je suis spécialisé en ERP spécialisés (grande distribution et négoce de matériaux) ainsi que sur les logiciels de bureautique de la suite MS Office.



Je connais SQL (SQL server, Postgres,Oracle), le .scripting VBScript et VBA ,le développement sous Ms Access et Excel



Je suis mobile sur la région Basse-Normandie



Mes compétences :

Gestion commerciale

Bureautique

VBA application

Excel

Access

Back office vente

Front office

Formateur informatique

Vbscript

SQL

Administration des ventes

Encadrement d'équipe

Coordination et travail d'équipe

Assistance téléphonique

Assistance utilisateurs

Assistance à distance

E learning

E commerce

Reprise de donnée

Formateur

Grande distribution

Software

Informatique

Autodidacte

Word

Powerpoint

Commerce

Chef de projet

Audit fonctionnel

Migration de donnees

Erp

Gestion

Relation client

Integration logiciel

Parametrage

Travail en equipe

Aisance relationelle

Management

Gestion equipe

Pedagogie

Transfert de competences

Autonomie

Rigueur

Microsoft Office

Gestion de projet

Scripting

Coordination équipes et services