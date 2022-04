Carlos DJOUMESSI

Disposant de plus de treize (13) années d’expériences, dans le domaine technique, où j'ai été Directeur Technique, Responsable de développement de l’informatique et de la connectivité, Responsable Informatique, Responsable de la maintenance. Passionnée par la qualité des services et produits, j'approfondis mes connaissances dans le domaine du système d'information en suivant une formation sur ITIL V3 qui s'appuis sur l'optimisation et l'amélioration continue des services INFORMATIQUE.

Ayant parcouru plusieurs poste de responsabilité, j'ai eu l'opportunité, chez INTEK et CAMLAIT, de mettre en place plusieurs choses : pilotage des projets, Manager des équipes et sur différents sites dans le monde, refonte de l'architecture informatique, définition des procédures, optimisation et sécurité des systèmes, ce qui a permis l'obtention des normes ISO 9001, ISO 14000 et ISO 22000 par ces entreprises. D’où j’en suis devenu AUDITEUR INTERNE CERTIFIE.

Une entreprise comme la votre voudrait être leader demain si non talonner les leaders de son secteur d’activité. Conformément à cette vision, doit s’inscrire dans un processus de modernisation constante de son système de management et de gestion, pour renforcer son engagement en faveur de la qualité. (Je suis prêt à relever le défi).

Monsieur espérant que ma demande retiendra votre attention, je suis à votre disposition, pour répondre à toutes les questions que vous jugeriez utiles.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes sincères salutations.