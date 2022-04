Carlos DO RAMO BERRY

(adhérent SPELC)

Projet professionnel :

Formateur en anglais et espagnol sections Européenes/International

Representation des entreprises françaises au Brésil



Mes compétences :

Anglais commercial

Pilotage de projets de développements

Français,anglais,espagnol et portugais du Brésil (courants)

Expérience Professionnelle



2003 / 2017– Délégué Auxiliaire d’ANGLAIS/ESPAGNOL en CDI/ MASTER 2 pour le Rectorat de Lyon



2001 / 2003 – Commercial Export Europe Trilingue anglais/espagnol/portugais -Renault Trucks (Vénissieux)

* Interlocuteur polyvalent « qualité – clients / fournisseurs », prise en charge des relations clients en France et en Europe.

* Gestion des expéditions, de la facturation et des relances, suivi financier au sein d'un call center EUROPE.

* Elaboration d’un plan d’action pour l'implantation du logiciel SAP dans les filiales Renault de l'Europe de l'Ouest



* Commercial Export pour la grande Distribuion -Carrefour La Part Dieu et Supermarché Portugal( Lyon et Vénissieux )



1998/ 2000 – Consultant Import/ Export FIAT - Roma SA(Rio de Janeiro –Brésil)

* Création et mise en place du service import/export (portefeuille clients, démarches juridiques)

* Définition des termes de paiements et des contrats, propositions commerciales, suivi grands comptes, et encadrement de trois personnes.

* Déplacements en Amérique Latine pour le Mercosul.



Sept. 1996 / Fév. 97 – Stage d’Assistant Import/Export dans le cadre de la formation E.S.C.( Lyon )

* Transfert du service informatique de Clermont Ferrand au Brésil (Filiale brésilienne Michelin )

* Formation du personnel au Brésil sur le logiciel IBM-Mirage.

1991 / 1994 – Assistant Commercial et Juridique FIAT Roma SA (Rio de Janeiro- Brésil)

* Gestion des contrats commerciaux, suivi des litiges clients et membre du conseil fiscal de l’entreprise.





Formation et Diplômes

2013 - Master 2 en Science de l'Enseignement à Université Catholique de Lyon



1996/97 - Certificat de Spécialisation en Commerce International à l'E.S.C. / LYON (bac+5)

(Commerce international, management interculturel, séminaires de synthèse en commerce puis de réactualisation en économie internationale, marketing, Gestion, Droit et anglais des affaires.)



1995 - Perfeccionement de la langue anglaise sejour d'une année au Texas -Saint Thomas University

ELS programme d'exchanges pour étudiants d'anglais



1992 - Certificat de Comptabilité Générale et en Analyse de Balances

Institut de Management – FGV(Rio de Janeiro-Brésil)



1983/89 - Maîtrise de Droit (Droit de Sociétés) - statut d'avocat à Rio de Janeiro- Brésil



Divers: Maîtrise de Windows 7, Word, Excel, Access, PowerPoint

Petits rôles joués à la télé et au théâtre



