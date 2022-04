Carlos DOS SANTOS

Né au Portugal, j'arrive en France a l'age de 5 ans.

J’habite Bernardswiller, un petit village alsacien au pieds du Mont Sainte Odile.



Mes objectifs : La forme,le bien être, la détente et le sport.

Le temps et les moyens de profiter de la vie.



J’aime: La vie, le contact humain, les soirées entre amis ou en famille, les voyages et la photo.



Mon projet: Faire de ma vie celle de ma famille, un rêve éveillé.



Je me passionne pour la libre entreprise qui est le B2U largement favorisé par les changements du rapport de l’homme au travail, les besoins d’évoluer, de s’affranchir des contraintes horaires, de gagner en autonomie, tout en s’allégeant des pressions hiérarchiques.



Cette quête de qualité de vie, c’est la voie pour sortir du sentiment que bien souvent on perd sa vie à la gagner !



Créer sa propre entreprise c’est également la réponse à une économie qui ne peut plus garantir la sécurité de l’emploi, ni une évolution satisfaisante du plan de carrière, c’est aussi jouir d’une grande liberté de choix, retrouver du temps pour soi et sa famille, exprimer son plein potentiel, sans limite, s’épanouir socialement, donner le meilleur de soi et être non seulement reconnu pour ses compétences mais être également récompensé à sa juste valeur.



Nous vous invitons à découvrir l’entreprise du 21ème siècle, véritable déferlante de l’esprit d’initiative porté par des valeurs de courage, de persévérance, d’équité et de synergie du travail d’équipe.



Ce peut-être pour vous un tremplin d’accès à la diversification financière et professionnelle, le début d’une aventure personnelle ou encore une conquête pleine de sens pour devenir un créateur de richesse, l’important n’étant pas de travailler plus mais de travailler mieux pour vivre mieux !