Carlos ESPINO

Je cherche contacter avec entreprises ayant un rapport avec le secteur immobilier : sociétés de promotion, construction, tertiaire, etc.



Je suis responsable de la réalisation et gestion de projets d'architecture de la phase de conception à la phase de réception, Réhabilitation et urbanisme, Estimations, Etudes de viabilité et des sols, Plans d'affaire et implantation, Evaluations d'immeubles, Sécurité et santé, Contrôle de qualité, etc.





Mes compétences :

project manager, construction manager

Réalisation de Projets d'Architecture

viabilité de promotions immobilières