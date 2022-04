Carlos FERNANDES

Chef de Projets, Responsable de Propositions



Réalisation de projets "clé en mains" dans ses différentes phases (études, approvisionnement, construction, mise en service), en France et à l'International.



Expérience acquise dans la réalisation d'installations industrielles dans les domaines de l'O&G principalement (compression, traitement de champs, pipeline), de l'industrie alimentaire, de l'énergie et dernièrement dans la production d'engrais.



Analyse les risques potentiels du contrat et anticipe les difficultés afin de trouver les solutions techniques, organisationnelles, … qui permettront de conserver la plus grande maîtrise du projet.



Dynamise une équipe pluridisciplinaire et coordonne les actions des différents intervenants internes et externes (Client, Partenaires, Fournisseurs, ...); gère les interfaces pour assurer la réussite du projet.



Assure la réussite du contrat à la satisfaction du Client et dans le respect du délai, des coûts, de la qualité; identifie et pilote les risques et les opportunités afin de garantir les meilleures conditions de rentabilité.



Réalisation de propositions dans divers secteurs d'activités (collecte, transport et compression de gaz, remodelage d'unités de raffinage, stockages de bruts, usine d'incinération, industrie alimentaire, ...).



Mes compétences :

Ingénierie

Pétrochimie

Direction de projet

Clé en main / EPC

Chimie

Approvisionnement

Gaz naturel

Management