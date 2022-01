Magali CHARPIN

Forte de plus de 20 ans d'expérience au sein de grands groupes pharmaceutiques internationaux, mais aussi de petits laboratoires indépendants, j'en ai acquis la rigueur et la polyvalence. Qualités indispensables à la performance en Affaires Réglementaires.



Complexité des dossiers, des législations, des négociations auprès des Autorités de Santé.

Molécule de Biotechnologie, Médicament, Dispositif Médical, Complément Alimentaire.

En France, en Europe, au Japon, aux Etats-Unis, en Amérique Latine ou en Asie Pacifique.

Tout se construit et s'argumente. C'est pourquoi jamais aucun dossier ne m'a échappé.



CONFIEZ-MOI VOTRE PROJET, J'EN FERAI UN SUCCES !



Mes compétences :

Affaires réglementaires

AMM

Biotechnologies

Compléments alimentaires

CTD

Dispositifs médicaux

Pharmacien