Carlos FERNANDES

Je suis touche à tout et je ne suis pas frileux à mettre mes qualités au profit de nouveaux projets.



La complémentarité entre la chimie du vivant et le management QSE m'offre une connaissance large des problématiques d'entreprise (organisation, gestions des flux, qualité des intrants et des sortants et management des risques). J'ai acquis la maîtrise de plusieurs réglementations (CLP, REACH, mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, biocides, aliments pour animaux, ICPE, détergence, ...) transversales et applicables à tout type d'activité.



Fort d'une expérience dans plusieurs secteurs d'activités, je m'adapte très vite aux nouveaux environnements industriels, quelque soit la taille de l'entreprise.



MOTS CLES : QHSE, CHIMIE, FABRICATION, R&D, REGLEMENTATION DES ENTREPRISES



Mes compétences :

Management de projet

Audit interne QSE

management QSE

Chimie des peptides

Caractérisation des matériaux

Formulation agroalimentaire

Gestion des ICPE

Genie enzymatique

Réglementation des produits