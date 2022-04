Actuellement à la recherche d'un emploi, je viens d'avoir mon diplôme comme Agent de Prévention en Évènementiel suite à une reconversion professionnelle.

Je suis capable de m'intégrer rapidement à une équipe.

Je suis sérieux, motivé et organisé. Mon parcours professionnelle m'a permis d'apprendre à gérer et à m'a adapter à toutes les situations de maniéré autonome et perspicace.



Mes compétences :

Homme toutes mains

Respect des engagements

Aisance relationelle

Adaptabilité

Organisation