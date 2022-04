Helena FERREIRA

Depuis février 2015, je suis à Weldom à Limoges.



De juin 2009 à janvier 2015, j'ai travaillé au rayon sanitaire à MR Bricolage St Junien, comme gestionnaire du Rayon Sanitaire et Électricité, où parmi mes taches, j'ai géré les commandes et les stocks. J'ai réalisé les devis et la conception de projets pour les salles de bain et cuisines, l’accompagnement de clients étrangers, les suivi des commandes clients et le service après vente.



En 2009, j'ai effectué une formation sur le logiciel AutoCAD 2009 (2D, 3D, Rendu) à la Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment, Limoges et j’ai finalisé une formation comme Technicien d’études du Bâtiment (option étude de prix) à l’AFPA Babylone de Limoges (Titre obtenu) en décembre 2008.



J'ai arrivée en France en aout 2006 pour suivre mon mari qui a trouvé un job à Limoges.



Au Portugal, j'ai travaillée comme assistante commerciale dans un entreprise du textile. C’était mon rôle de préparer toute les collections de maille pour nous clients.



En France, j'ai pris une formation pour apprendre la langue et retrouver une nouvelle profession.



Mes compétences :

Gestion des stocks