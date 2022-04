Je suis le trait d union entre la direction et le chantier.



J'aime mener les hommes afin de finaliser un projet donné.



En bon gestionnaire et de formation d'architecte d'intérieur, j'effectue depuis 25 ans des travaux en TCE sur l'ensemble du territoire français et pays limitrophes.



Je suis un homme de terrain travaillant en collaboration avec les bureaux d'études.

Mon approche sérieuse, pragmatique et professionnelle avec les différents intervenants d'un ouvrage me permette de réunir une énergie suffisante afin que chacun se dépasse dans sa tâche et ainsi atteindre les objectifs.



Ma polyvalence et mon expérience tout corps d'état font de moi un chef d'orchestre essentiel pour la bonne marche d'un chantier.



Un goût particulier pour les défits m'a spécialisé tout naturellement dans les rénovations anciennes dans les centres villes respectant le caractéres des vieux immeubles où les problémes techniques sont nombreux, mais également dans la cosntruction de boutiques où les délais et la logistique y sont des points cruciaux.



Mon parcour m'a confronté à plusieurs reprises sur des chantiers où le gros oeuvres était aussi présent que l'aménagement.



J'ai participé à la réalisation de nombreux projets pour des enseignes et des indépendants dont certaine citées ci dessous :



Etam pap

Etam Lingerie

123

Pizza Pai

Flunch

groupe Cora

Groupe Holder (boulangerie Paul)

Aubades

Laure sokol

Starbucks coffe

salvatoree Ferragamo

Martin Margela

Sergio Rossi

monoprix

Jymmy Choo

Gap

Zara

Mango

Vêtement Z

IKKS

Aigle

Sephora

Comptoir des cotonniers

Berluti

Chocolaterie Benoit

Hotel place Iéna 5*

Bijouterie Mauboussin

Boucheron

Clinique Floréal a Bagnolet

etc.....

ainsi que de nombreux appartements, en particulier anciens sur Paris.



Totalisant prés de 1000 chantiers , j'ai plaisir à mettre cette expérience au service de mes clients.



Carlos Fuentes



Mes compétences :

Architecte

Bureau étude

Carreleur

Charpentier

Conception

Création

Électricien

Gros oeuvre

Maçon

Menuisier

Peintre

Pilotage

Plaquiste

Plâtrier

Plombier

Rénovation

Serrurier

Peinture

Plomberie

Maçonnerie

Architecture

Carrelage

Bâtiment

BTP

AutoCAD