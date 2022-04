Carlos GOMES

J'ai fais énormément de choses différentes comme on peut le lire sur mon CV.

Maintenant j'aimerais bien me fixer et construire mon avenir professionnelle dans le milieu que j'affectionne le plus que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans le travail : la mode !

C'est pour cela que le prêt-à-porter de luxe serait pour moi très bénéfique et une grande porte ouverte pour mes projets.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel