Carlos GOMES

Chef d équipe agent de maitrise doter dune expérience dans les domaines de l’industrie et de la logistique .

véritable homme de terrain sachant mettre en avant tout les atouts humains et technique afin d' atteindre les objectifs confiés .



polyvalent , acteur de la démarche qualité sécurité , créatif , ingénieux et porteur d idées .



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Logistar

ISO 14001 Standard

IBM AS400 Hardware

GPAO

Communication management

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Gestion de la qualité

Formateur moniteur caces

Pédagogie