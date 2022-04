Carlos GONCALVES

Madame,Monsieur,



Je vous écris afin de vous faire part de ma candidature en tant que Responsable de Travaux.

Depuis plusieurs années j’ai pu acquérir une certaine expérience et notamment dans le bâtiment où j’ai découvert ces différents corps de métiers.



J’ai tout d’abord travaillé dans la maçonnerie, puis dans l’électricité, et pour finir, j’ai évolué en tant que conducteur de travaux depuis deux ans en Savoie.

J’ai ainsi pu voir grâce à mes expériences précédentes, l’importance de l’organisation lorsque l’on travaille en équipe.

J’ai également appris à être responsable et réfléchi dans la prise de décision pour arriver à gérer aux mieux les imprévus.

Grâce à cela j’ai appris à quel point la communication était l’un des critère principal pour effectuer ce genre de métier.



Je souhaite en apprendre davantage mais j’aimerai aussi pouvoir partager mes différentes connaissances.



En attendant une réponse de votre part, je vous remercie par avance et veuillez agréer, Madame,Monsieur, mes salutations distinguées.







C.GONCALVES.