Carlos GONCALVES

Ingénieur en informatique et télécommunications depuis 17 ans.



Gérant de Tilog consulting http://www.tilog.fr jeune société de conseil et d'ingénierie en informatique et télécommunications en plein développement, voici ci-dessous des exemples de domaines et niveaux d'intervention de notre société :



Vous pouvez également retrouver sur notre site des offres d'emploi et déposer une candidature spontanée.



Nous sommes à la recherche actuellement d'ingénieurs développeur/Intégrateur dans le domaine de la TV Numérique



DOMAINE D’INTERVENTION

Langages, méthodologie objet et IHM

Base de données

Internet, intranet, services Web

Logiciel embarqué

TV numérique, GSM/GPRS

Architectures distribuées et n-tiers



NIVEAUX D’INTERVENTION

Architecture logicielle

Gestion de projet

Expertise technique

Spécification, conception, développement et intégration

Installation, configuration et portage



ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

Langages de programmation :

Java, C++, C, COM, XML, XSL, SQL, Perl, PHP, Javascript, HTML, Visual Basic, C#, Eiffel



Environnements :

VISUALC++, Eclipse, JBUILDER, Source Insight, Workshop, Visual.NET, WebSphere, SunOne Studio et Application Server(iPlanet), J2EE, Rational Rose, CodeWarrior, DELPHI, LDAP



Serveurs Web :

Apache, IIS et TOMCAT (Jakarta)



Réseaux et protocoles :

DVB, DVB T2, ATSC, MPEG, H264, HEVC, 4K, USB, TCP/IP, HTTP, NNTP, UDP/IP, UHTTP



Méthodologie objet :

UML, Design patterns



Bases de données :

Oracle, Access, MySQL, SQLServer



Systèmes d’exploitation : Unix (Linux, Solaris), Windows (CE, NT, XP, ...)



Gestion de configuration :

ClearCase, CVS, ClearQuest, DDTS, PVCSTracker



