Carlos GONZALEZ-LUNA

En recherche active d'un nouveau poste, mon expérience et ma maturité seront mes valeurs ajoutées pour le recruteur qui saura me donner une nouvelle chance pour rebondir.

Salarié du groupe Unilever durant 27 années dans une usine agro-alimentaire de 250 salariés. Ma principale mission a toujours été orientée vers l’optimisation et les résultats. Pour cela, j’ai dû gérer des composantes techniques, humaines et financières. .

A cela, j’ajouterai que mes expériences de manager en production, de chef de service du planning ainsi que mon expérience des achats , me caractérisent par une grande adaptabilité et une grande réactivité qui me permettent d’être très rapidement opérationnel



Mes compétences :

bonne résistence au stress, capacité d'adaptation

Qualité

Production

Management

Gestion de projet

Amélioration continue