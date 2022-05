Marie Claude MABY

Après 24 ans d'entreprise, en tant qu'assistante qualité dans l'industrie agroalimentaire, en 2007 on m'a dit au revoir;

A cette période de remise en question, j'ai découvert le Marketing Relationnel et j'ai été confrontée à différentes questions:

Qu'est ce que je veux maintenant de ma vie?

Qu'est ce que j'attends de ma vie?

Quelles sont les émotions que je veux vivre ?

Est ce que je veux prendre ma vie en main?...........

Toutes ces questions m'ont amené à me lancer dans cette belle expérience qu'est le Marketing de Réseau avec It Works.



Mes compétences :

Former

Animer

Ecouter