Carlos-Habib AHOYO

Ingénieur Agronome de formation, je suis également titulaire d'une maîtrise en science économique et d'un DESS en protection de l'environnement et amélioration des systèmes agraires soudano sahéliens.

Je compte à mon actif, dix (10) années d’expérience dans le domaine du suivi-évaluation, de gestion de projets, d’animation de par-tenariat privé-public, de développement des filières agricoles porteuses avec un accent particulier sur la com-mercialisation, le marketing agricole déclinées comme suit:

• Gestion de programmes et projets (planification, suivi et évaluation, coordination des activités, rappor-tage et capitalisation des expériences);

• Bonne expérience en développement de système participatif de suivi et évaluation de projet/programme de développement rural au niveau national et sous-régional;

• Expérience en formulation, planification (gestion axée sur les résultats, budget programme, prospective, etc.) et mise en œuvre des politiques, programmes et projets de développement aux niveaux macro, méso et microsocial ;

• Expérience significative dans le développement du dialogue multi-acteurs et bonne connaissance de l’approche du partenariat public-privé ;

• Connaissance pratique de l’approche chaine de valeur/value chain dans le cadre de l’approche filière; et

• une forte capacité de rédaction et de synthèse.



Mes compétences :

Agriculture

SUIVI EVALUATION