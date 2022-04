Célestin HOUEDOKOU

CPO-LEADER collabore déjà avec tous les ministeres et institutions de l'Etat, l'administration douaniere, les agences gouvernementales, des projets et programmes, des ONG, des entreprises notamment les banques, les assurances, les GSM, les sociétés d'Etat...





J'apporte du conseil, je réalise des études, je prépare, anime et évalue des formations dans les domaines suivants:

RESSOURCES HUMAINES, MANAGEMENT DES ORGANISATIONS, MANAGEMENT DES PROJETS ET PROGRAMMES. CPO-LEADER intervient au Bénin comme dans les pays de la sous-région ouest-africaine.



cpoleader@gmai.com



MES PROJETS :

Accompagner les organisations et autres entreprises dans la modernisation de la gestion des Ressources Humaines ainsi que dans le l'amélioration du systeme de management global.



Mes compétences :

Analyse Systémique

Culture

Leadership

Managériale

Organisation

Performance

Qualité

Ressources humaines

Systémique