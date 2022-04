Carlos Javier GINEL

Les valeurs de CIC Iberbanco

Parce qu on peut être fier de ses deux cultures, le CIC invente une banque qui vous permet à la fois de revendiquer vos liens vers la péninsule ibérique tout en vous offrant les services d un grand groupe bancaire français.



C est ça, une banque ouverte sur deux mondes.



Le réseau CIC Iberbanco

CIC Iberbanco met au service des particuliers un réseau d agences et de collaborateurs sachant communiquer dans la langue d origine de sa clientèle. Cette particularité permet à CIC Iberbanco d établir des relations privilégiées avec ses clients pour les accompagner au quotidien dans la réalisation de leurs projets partout en France, en Espagne et au Portugal.



CIC Iberbanco met au service des professionnels et des entreprises un réseau d agences dédié et des équipes spécialisées afin de répondre avec efficacité à leurs besoins en France, Espagne et Portugal.



Dans le cadre de sa stratégie de développement à l international, le groupe Crédit Mutuel-CIC a fait l acquisition en juin 2008 de la filiale française du Groupe Banco Popular, anciennement connue sous la dénomination de Banco Popular France.



De cette acquisition est né le 1er mai 2009 : CIC Iberbanco.



La dénomination CIC Iberbanco illustre une forte volonté d offrir un service bancaire complet, performant et sans frontières envers tous ceux qui ont des intérêts communs entre la France et l Espagne ou le Portugal.



Aujourd hui, les groupes CM-CIC et Banco Popular s associent à travers une série d accords de partenariat permettant ainsi d offrir à leurs clients respectifs les services et l appui des deux grands groupes bancaires.