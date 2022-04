Carlos MARQUES

De formation scientifique, j'ai commencé ma carrière dans une SSII spécialisée dans les ERP (BPCS / JD Edwards) ce qui m’a permis de découvrir les systèmes opérationnels et d’acquérir de solides connaissances métier dans différents domaines (distribution, production...).



J’ai ensuite évolué en tant que chef de projet interne dédié à l’informatique décisionnelle au sein d’un grand groupe américain. J’ai acquis une expertise dans des projets de type CRM et Datawarehouse, et fourni aux clients internes, des analyses de la donnée pertinentes et fiables qui permettent, aujourd’hui, d’optimiser la performance et l’efficacité de nos équipes commerciales.



La bonne maitrise des outils BI (Cognos, Genio, Oracle) associée à une bonne maîtrise fonctionnelle, à la force de mes engagements, à la rigueur de mes méthodes de travail et à ma capacité à anticiper m’ont permis d’obtenir des résultats très intéressants au sein de ma société actuelle et de créer un réel engouement des utilisateurs vis à vis de la Business Intelligence.



Mes compétences :

BUSINESS INTELLIGENCE

ETL

Gestion de projet

BI

CHEF DE PROJET

COGNOS

CRM

ITIL

Management

Genio

SQL

Informatique