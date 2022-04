Carlos MARQUES FIGUEIRAL

Voici ma vision

Vendre nécessite une forte dose de persuasion et d'enthousiasme : cela concerne à la fois le fond (arguments de vente percutants par rapport aux besoins du clients) et la forme (la façon dont on prononce son argumentaire est primordiale : Energie, passion et assurance doivent être au rendez-vous pour convaincre)



Mes compétences :

Management commercial

Conseil en recrutement

Conseil commercial

Commerce B2B

Prospection commerciale

Négociation