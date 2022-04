Carlos Martens BILONGO

Chargé d'affaires depuis 2012 chez AZ Metal, avec un cursus scolaire (Licence bac+3) Marketing Négociation acquis en alternance.



Fort d'une expérience en tant que Représentant Technico-commercial de 2010 à 2012 au sein de l'entreprise JMA France.



Je me suis spécialisée dans le commerce et le marketing plus précisément dans le secteur de l'industrie et du commerce BtoB.



Après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai concrétiser un de mes souhaits en évoluant dans le secteur du commerce en gros affilé au domaine vente/relation client.

J'ai obtenu mon BTS Technico-commercial & ma Licence Marketing Négociation en alternance pour bénéficier d’une expérience professionnelle, que j'ai pu acquérir grâce à ma collaboration avec l’entreprise JMA France.



Ainsi, j'ai validé une triple compétences dans les domaines Technique, Marketing et Commercial.

Déterminé,créatif et polyvalent.



J’apprécie particulièrement l' approche persuasif du commercial dans le fait de convaincre ,ou encore conquérir de nouveaux clients et être à leur écoute, attentif à leur besoin afin d’établir un rapport de confiance, pour mener à bien l'échange.







Mes compétences :

Droit commercial

Utilisation d'outils informatiques

Étude de marché

Conduite de projets

Techniques de vente

Merchandising

Typologie des clients

Techniques de Management

Technico commercial

Négociation commerciale

Lobbying et représentation d'intérêts