Chère Madame, Cher Monsieur,



Je suis secrétaire juridique notamment dans le domaine du droit immobilier et du droit de la famille, une expérience de 5 ans acquise en Métropole et sur le Réunion.



Je recherche un poste similaire afin de servir et d'élargir mes compétences.



Immédiatement disponible, je reste naturellement à votre disposition.



Bien à vous,



Madame ZEPHIR Carol'ann